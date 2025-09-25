Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq
Energetika
25 sentyabr, 2025
- 10:16
Sumqayıt şəhərində bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, şəhərin "Stansiya Sumqayıt" ərazisində 152 və 153 saylı balansda yerləşən D=159 mm-lik orta təzyiqli qaz xəttində sızmaların aradan qaldırılması ilə əlaqədar sentyabrın 25-də saat 11:00-dan etibarən 2300 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Qaz verilişi işlər başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.
