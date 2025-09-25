İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 25 sentyabr, 2025
    • 10:16
    Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Sumqayıt şəhərində bəzi ərazilərin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şəhərin "Stansiya Sumqayıt" ərazisində 152 və 153 saylı balansda yerləşən D=159 mm-lik orta təzyiqli qaz xəttində sızmaların aradan qaldırılması ilə əlaqədar sentyabrın 25-də saat 11:00-dan etibarən 2300 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qaz verilişi işlər başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə
    В Сумгайыте будут перебои в подаче газа

