İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    "Zaqatala"nın baş məşqçisi: "Məlumat yetərsizliyi səbəbindən legioner limitini pozduq"

    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 15:44
    Zaqatalanın baş məşqçisi: Məlumat yetərsizliyi səbəbindən legioner limitini pozduq

    "Zaqatala" klubunun Azərbaycan I Liqasının XI turunda MOİK-lə keçirilən matçda legioner limitini pozması məlumat yetərsizliyi səbəbindən baş verib.

    Bu barədə "Report"a bölgə kollektivinin baş məşqçisi Rüstəm Məmmədov bildirib.

    O, sözügedən qarşılaşmada baş verən ciddi qayda pozuntusu barədə danışıb:

    "Həmin görüşdə əcnəbi futbolçularımızdan Habibu Abdurəşid qırmızı vərəqə alaraq oyundan kənarlaşdırıldı. Belə olan halda meydanda 2 legioner futbolçumuz qaldı. Biz orada olan rəsmi şəxslərdən, hakim-inspektordan da soruşduq ki, hazırda meydana başqa legioner futbolçu sala bilərik? Onlar bizə "bilmirik" cavabını verdilər. Komanda onsuz da uduzurdu, elə oldu ki, digər legioner - Matondo Lumbu Preddini meydana buraxdıq. Qarşılaşma başa çatdıqdan sonra məlum oldu ki, qaydanı pozmuşuq. Biz məlumat yetərsizliyi səbəbindən belə hal yaşadıq".

    Qeyd edək ki, AFFA İntizam Komitəsi "Zaqatala"ya legioner limitini pozduğuna görə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verib, 1200 manat cərimələyib.

    Futbol "Zaqatala" klubu AFFA rüstəm məmmədov Legioner Limiti

    Son xəbərlər

    16:09

    Xankəndi Universiteti Biznes və İqtisadiyyat fakultəsində 7 ixtisas üzrə 505 tələbə təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    16:03

    TÜRKPA AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Hadisə
    16:01

    "Moskva göz yaşlarına inanmır" filminin qəhrəmanı vəfat edib

    Region
    15:57

    Azərbaycan millisinin voleybolçusu Yunanıstan Superkubokunun qalibi olub

    Komanda
    15:56

    Xankəndidə ilk dəfə "Kənddən Şəhərə" Yeni il yarmarkası keçiriləcək

    ASK
    15:48

    Lu Mey: "Çin şirkətləri Azərbaycanda ümumi gücü 1 570 MVt olan BOEM stansiyaları tikəcək"

    Energetika
    15:48
    Foto

    Kərkicahan 1 saylı tam orta məktəbində müasir təhsil sistemi üçün hər cür şərait yaradılıb

    Elm və təhsil
    15:45
    Rəy

    Zelenskinin 20 maddəlik sülh planı – referenduma çıxarılacaq ərazi - ŞƏRH

    Analitika
    15:44

    Vüqar İbrahimov: "Özəl sektor büdcədən maliyyələşdirilməməlidir" – MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti