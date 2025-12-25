İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    "Araz-Naxçıvan" Qara Qarayevlə yolları ayırıb

    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 15:43
    Araz-Naxçıvan Qara Qarayevlə yolları ayırıb

    "Araz-Naxçıvan" klubu Qara Qarayevlə yolları ayırıb.

    Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Təcrübəli yarımmüdafiəçi klub rəhbərliyi ilə görüşərək, komandadan ayrılmaq istədiyini bildirib. Müraciəti nəzərə alan klub rəhbərliyi xidmətlərinə görə ona təşəkkür edib. Futbolçu ilə müddəti mövsümün sonuna qədər olan müaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, Qara Qarayev ötən ilin oktyabrından "Araz-Naxçıvan"ın heyətində çıxış edirdi.

