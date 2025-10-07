В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газа

В Сумгайыте произойдут временные перебои в газоснабжении.

Как сообщили сумгайытскому бюро Report в ПО "Азеригаз", в связи с устранением утечки на газопроводе в 7-м, 8-м и 12-м микрорайонах города сегодня с 11:00 будет временно прекращена подача газа 1000 абонентам.

После завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено.