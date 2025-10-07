В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газа
Энергетика
- 07 октября, 2025
- 10:30
В Сумгайыте произойдут временные перебои в газоснабжении.
Как сообщили сумгайытскому бюро Report в ПО "Азеригаз", в связи с устранением утечки на газопроводе в 7-м, 8-м и 12-м микрорайонах города сегодня с 11:00 будет временно прекращена подача газа 1000 абонентам.
После завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено.
