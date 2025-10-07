Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 07 oktyabr, 2025
- 10:14
Sumqayıt şəhərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
"Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt QİS-dən verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, 7, 8 və 12-ci məhəllə ərazisində yerləşən D=108 mm-lik qaz xəttində sızmanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar bu gün saat 11:00-dan etibarən, 1000 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Qaz təchizatı təmir-bərpa işləri başa çatdıqdan sonra bərpa olunacaq.
