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В Судане заявили о планах отказаться от импорта нефти

В Судане заявили о планах отказаться от импорта нефти Хартум стремится увеличить добычу нефти и планирует в перспективе отказаться от ее импорта, в частности с территории Южного Судана.
Энергетика
3 марта 2023 г. 09:24
В Судане заявили о планах отказаться от импорта нефти

Хартум стремится увеличить добычу нефти и планирует в перспективе отказаться от ее импорта, в частности с территории Южного Судана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла.

По словам и.о. министра, за последние годы Хартуму так и не удалось нарастить объемы добычи нефти. В настоящий момент Судан добывает "всего 40-50 тыс. баррелей в день, чего недостаточно для местного потребления".

"Но мы стремимся модернизировать (месторождения) и увеличить добычу нефти, чтобы выйти на полное самообеспечение и отказаться от импорта нефти из Южного Судана", - заявил Мухаммед Абдалла.

Временный глава ведомства рассказал, что имеющихся в недрах Судана запасов газа в будущем также хватит на полное удовлетворение местного рынка, "остальные объемы будут направлены на экспорт".

С отделением Южного Судана от Хартума в 2011 году Югу отошли 75% нефтяных месторождений некогда единой страны. Однако вся инфраструктура для отправки нефти на экспорт осталась на Севере.

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