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В SOCAR Turkey новое назначение

​В SOCAR Turkey новое назначение

Назначен новый руководитель отдела финансов и инвестиций SOCAR Turkey Enerji A.Ş – "дочки" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции.

Как сообщили Report в SOCAR Turkey, им стал Мехмет Сезгин.

Выпускник Университета Богазичи М. Сезгин имеет более чем 20-летний опыт работы в этой области. Он получил степень магистра по специальности управление бизнесом (Master of Business Administration - MBA) во Франции.

SOCAR инвестировала через дочернюю компанию 14,2 млрд долларов в такие проекты в Турции как Petlim, Petkim, НПЗ STAR и Трансанатолийский трубопровод (TANAP).

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