​В SOCAR состоялась встреча с парламентской группой федеральной земли Тюрингия Германии

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча с членами парламентской группы федеральной земли Тюрингия Германии, возглавляемой членом германского Бундестага Марком Хауптманном. Об этом заявили Report в пресс-службе SOCAR.

Вице-президент компании по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров выразил удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Германией во всех сферах.

М.Хауптманн, в свою очередь, отметил, что реализуемые с участием SOCAR проекты TANAP и TAP вызывают большой интерес в Германии, и они хотели бы получить больше информации об этих и других нефтегазовых проектах Азербайджана.

Э.Насиров проинформировал гостей об истории и роли Азербайджана в мировой нефтяной промышленности, подчеркнув, что Баку всегда был одним из нефтяных центров мира.

Вице-президент SOCAR Э.Насиров и его заместитель Виталий Беглярбеков, коснувшись реализуемых Азербайджаном нефтегазовых проектов, рассказали о достижениях последних лет в рамках данных проектов, в частности, важнейшей роли страны в энергобезопасности Европы.

Гостям была дана информация о Южном газовом коридоре, ресурсах и этапах разработки месторождения "Шахдениз", проектах TANAP и TAP, роли его в энергобезопасности Европы и др.