​В SOCAR состоялась встреча относительно сроков проекта АЧГ

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча представителей компаний-партнеров проекта разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" - BP, Statoil, Exxon Mobil, Chevron, Itochu, Inpex, TPAO, ONCL Videsh с руководством компаний SOCAR и SOFAZ (Госнефтефонд Азербайджана).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в ходе встречи отмечено, что подписание 20 сентября 1994 года соглашения о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и "Глубоководный Гюнешли" вошло в историю как "Контракт века", и стало событием регионального и глобального значения.

Участники встречи обсудили нынешние и будущие перспективы развития проекта.

Представители BP и стран-партнеров высоко оценили созданные в Азербайджане стабильные условия для поощрения и сохранения иностранных инвестиций, отметили важную роль существующей бизнес-среды для развития энергетических проектов. Они отметили, что партнеры учитывают это в своих будущих планах деятельности. Оператор проекта - компания BP и представители других иностранных компаний особо подчеркнули опыт длительного эффективного сотрудничества с SOCAR, который является надежным партнером.

В ходе встречи отмечено, что между BP, партнерами и компанией SOCAR состоялись долгосрочные технические обсуждения по будущему развитию проекта АЧГ, по итогам которых выявлен большой потенциал месторождений "Азери", "Чираг" и "Глубоководный Гюнешли".

Подчеркнута возможность заключения соглашения о будущей разработке АЧГ с нынешними партнерами, также SOCAR заявил о своем намерении заключить данное соглашение, что было положительно встречено BP и партнерами.

Стороны пришли к соглашению по вопросу координирования будущих шагов.