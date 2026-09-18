В SOCAR поздравили азербайджанских нефтяников

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подготовила видеоролик по случаю 20 Сентября – Дня нефтяников.

Как сообщает Report, в материале рассказывается о значимости профессии нефтяника, труда людей, работающих в этой сфере, и их вкладе в развитие энергетического сектора страны.

Предлагаем вниманию читателей видеоролик: