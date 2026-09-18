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    В SOCAR поздравили азербайджанских нефтяников

    Энергетика
    • 18 сентября, 2026
    • 21:16
    В SOCAR поздравили азербайджанских нефтяников

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подготовила видеоролик по случаю 20 Сентября – Дня нефтяников.

    Как сообщает Report, в материале рассказывается о значимости профессии нефтяника, труда людей, работающих в этой сфере, и их вкладе в развитие энергетического сектора страны.

    Предлагаем вниманию читателей видеоролик:

    День нефтяника Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Видео
    SOCAR neftçiləri təbrik edib
    Видео
    SOCAR congratulates oil workers

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