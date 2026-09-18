В SOCAR поздравили азербайджанских нефтяников
Энергетика
- 18 сентября, 2026
- 21:16
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подготовила видеоролик по случаю 20 Сентября – Дня нефтяников.
Как сообщает Report, в материале рассказывается о значимости профессии нефтяника, труда людей, работающих в этой сфере, и их вкладе в развитие энергетического сектора страны.
Предлагаем вниманию читателей видеоролик:
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