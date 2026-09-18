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    SOCAR neftçiləri təbrik edib

    Energetika
    • 18 sentyabr, 2026
    • 20:57
    SOCAR neftçiləri təbrik edib

    20 Sentyabr – Neftçilər Günü münasibətilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) tərəfindən neftçi peşəsinin əhəmiyyətini, bu sahədə çalışan insanların zəhmətini və ölkənin enerji sektorunun inkişafına verdikləri töhfəni əks etdirən videoçarx hazırlanıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Neftçilər Günü
    Video
    В SOCAR поздравили азербайджанских нефтяников
    Video
    SOCAR congratulates oil workers

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