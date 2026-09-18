SOCAR neftçiləri təbrik edib
Energetika
- 18 sentyabr, 2026
- 20:57
20 Sentyabr – Neftçilər Günü münasibətilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) tərəfindən neftçi peşəsinin əhəmiyyətini, bu sahədə çalışan insanların zəhmətini və ölkənin enerji sektorunun inkişafına verdikləri töhfəni əks etdirən videoçarx hazırlanıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
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