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    Si Cinpin: Çin və ABŞ rəqib deyil, tərəfdaş olmalıdır

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2026
    • 06:17
    Si Cinpin: Çin və ABŞ rəqib deyil, tərəfdaş olmalıdır

    Çin və ABŞ qarşılarına qoyduqları milli inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün rəqib deyil, tərəfdaş olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin ABŞ-a dövlət səfərinin ilk günündə Çin Mərkəzi Televiziyası tərəfindən yayımlanan yazılı müraciətində bildirib.

    "Çin və ABŞ böyük Çin xalqının dirçəlişini həyata keçirmək və Amerikanı yenidən möhtəşəm etmək üçün rəqib deyil, tərəfdaş olmalıdır", - deyə Si Cinpin qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Çin və ABŞ bir-birinə doğru addımlamalı və əməkdaşlığın üstünlük təşkil etdiyi, rəqabətin mülayim xarakter daşıdığı, fikir ayrılıqlarının nəzarətdə saxlanıldığı və sülh perspektivinin real olaraq qaldığı sabit münasibətlərin formalaşmasına töhfə verməlidir.

    O vurğulayıb ki, dünya inkişaf edir və dövr dəyişir. Bununla belə, Çin və ABŞ arasında dinc yanaşı yaşamağın tarixi məntiqi dəyişməz olaraq qalır.

    "Çin və ABŞ xalqlarının dostluq münasibətlərinə səmimi istəyi, eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətin Çin və ABŞ-la bağlı ümumi gözləntiləri dəyişməz olaraq qalır", - deyə Çin lideri bildirib.

    Donald Tramp Si Cinpin Çin Xalq Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Си Цзиньпин призвал Китай и США быть партнерами, а не соперниками
    MiniBoss
    MiniBoss

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