Си Цзиньпин призвал Китай и США быть партнерами, а не соперниками

Китаю и США для достижения поставленных целей национального развития следует быть партнерами, а не соперниками.

Как передает Report, об этом говорится в письменном послании председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая в первый день его государственного визита в США.

"Обе страны должны стать партнерами, а не соперниками, чтобы осуществить великое возрождение китайской нации и сделать Америку снова великой", - указал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай и США должны двигаться навстречу друг другу и способствовать формированию стабильных отношений, в которых преобладает сотрудничество, конкуренция носит умеренный характер, разногласия находятся под контролем, а мир остается реальной перспективой.

"Мир развивается, эпоха меняется, но историческая логика мирного сосуществования Китая и США остается неизменной, как не меняется и искреннее стремление народов обеих стран к дружеским отношениям, а также общие ожидания международного сообщества в отношении КНР и США", - подчеркнул председатель КНР.