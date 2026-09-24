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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Си Цзиньпин призвал Китай и США быть партнерами, а не соперниками

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 05:45
    Си Цзиньпин призвал Китай и США быть партнерами, а не соперниками

    Китаю и США для достижения поставленных целей национального развития следует быть партнерами, а не соперниками.

    Как передает Report, об этом говорится в письменном послании председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая в первый день его государственного визита в США.

    "Обе страны должны стать партнерами, а не соперниками, чтобы осуществить великое возрождение китайской нации и сделать Америку снова великой", - указал Си Цзиньпин.

    По его словам, Китай и США должны двигаться навстречу друг другу и способствовать формированию стабильных отношений, в которых преобладает сотрудничество, конкуренция носит умеренный характер, разногласия находятся под контролем, а мир остается реальной перспективой.

    "Мир развивается, эпоха меняется, но историческая логика мирного сосуществования Китая и США остается неизменной, как не меняется и искреннее стремление народов обеих стран к дружеским отношениям, а также общие ожидания международного сообщества в отношении КНР и США", - подчеркнул председатель КНР.

    Си Цзиньпин Китайская Народная Республика (КНР) Соединенные Штаты Америки (США)
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