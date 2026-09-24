İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ maliyyə naziri Çinlə daha geniş ticarət sazişinin mümkünlüyünə əmin deyil

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2026
    • 05:23
    ABŞ maliyyə naziri Çinlə daha geniş ticarət sazişinin mümkünlüyünə əmin deyil

    ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Çinlə ticarət sahəsində əldə olunmuş razılaşmaların iki ay müddətinə uzadılmasının daha genişmiqyaslı sazişin imzalanmasına gətirib çıxaracağına əmin deyil.

    "Report"un məlumatına görə, Bessent bunu "Fox News" telekanalına müsahibəsində deyib.

    Pusanda əldə olunmuş və ticarət gərginliyinin azaldılmasına yönəlmiş razılaşmaların yanvarın 10-dək uzadılmasının Pekinlə daha geniş sazişin bağlanmasına imkan verib-verməyəcəyi ilə bağlı suala cavabında nazir bunun mümkün olub-olmadığını bilmədiyini bildirib.

    "Daha böyük bir sazişin bağlanmasının mümkün olub-olmayacağını bilmirəm. Ola bilsin ki, sadəcə olaraq mövcud razılaşmanın müddətini uzadaq. Çin tərəfinin tam şəkildə yerinə yetirmədiyi bəzi göstəricilər var", – deyə Bessent bildirib.

    Bununla yanaşı, ABŞ maliyyə naziri Çin Sədri Si Cinpinin Vaşinqtona səfərinin nəticəsi olaraq maliyyə xidmətləri və kənd təsərrüfatı məhsullarının satın alınması sahələrində razılaşmaların əldə olunması ilə bağlı "bəzi açıqlamaların" verilə biləcəyini qeyd edib.

    Skott Bessent Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Çin Xalq Respublikası
    Бессент не уверен в заключении более масштабной торговой сделки с Китаем
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:18

    Kimberli Harrinqton: "BP Azərbaycanda qazandığı təcrübəni Mərkəzi Asiyada tətbiq edəcək"

    İnfrastruktur
    12:18

    Geoloq: "Naxçıvanda nadir torpaq elementləri araşdırılmalıdır"

    Energetika
    12:12

    Qazaxıstan və Hindistan ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    12:06
    Foto

    "Fly to Baku" festivalı çərçivəsində nümayiş olunan sərgilərin proqramı açıqlanıb

    İncəsənət
    12:00
    Foto

    Zəngilanın Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:54

    Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    11:52

    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    11:46

    Laboratoriya müdiri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni filiz sistemlərinin aşkarlanması mümkündür"

    Sənaye
    11:42

    UEFA Millətlər Liqası: Qrup mərhələsinin ilk oyunlarına bu gün start veriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti