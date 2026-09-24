Бессент не уверен в заключении более масштабной торговой сделки с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент не уверен, что продление на два месяца торговых договоренностей с Китаем приведет к заключению более масштабной сделки.

Как передает Report, об этом Бессент заявил в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о том, может ли продление до 10 января достигнутых в Пусане договоренностей, направленных на снижение торговой напряженности, позволить заключить более крупную сделку с Пекином, министр сказал, что не знает, возможно ли это.

"Не знаю, возможно ли заключение большей сделки. Я не знаю, может быть, мы просто продлим действие текущей сделки. Есть некоторые показатели, которые не были идеально выполнены китайской стороной", - сказал Бессент.

Вместе с тем он отметил, что по итогам визита председателя КНР в Вашингтон возможны "некоторые объявления" о достижении договоренностей в сферах финансовых услуг и закупок сельскохозяйственной продукции.