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    Бессент не уверен в заключении более масштабной торговой сделки с Китаем

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 04:21
    Бессент не уверен в заключении более масштабной торговой сделки с Китаем

    Министр финансов США Скотт Бессент не уверен, что продление на два месяца торговых договоренностей с Китаем приведет к заключению более масштабной сделки.

    Как передает Report, об этом Бессент заявил в интервью телеканалу Fox News.

    Отвечая на вопрос о том, может ли продление до 10 января достигнутых в Пусане договоренностей, направленных на снижение торговой напряженности, позволить заключить более крупную сделку с Пекином, министр сказал, что не знает, возможно ли это.

    "Не знаю, возможно ли заключение большей сделки. Я не знаю, может быть, мы просто продлим действие текущей сделки. Есть некоторые показатели, которые не были идеально выполнены китайской стороной", - сказал Бессент.

    Вместе с тем он отметил, что по итогам визита председателя КНР в Вашингтон возможны "некоторые объявления" о достижении договоренностей в сферах финансовых услуг и закупок сельскохозяйственной продукции.

    Скотт Бессент Китайская Народная Республика (КНР) Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ maliyyə naziri Çinlə daha geniş ticarət sazişinin mümkünlüyünə əmin deyil
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