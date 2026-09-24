FAO поддерживает модернизацию Центральной лаборатории Агентства аграрных услуг

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) поддерживает обновление, расширение возможностей и техническое развитие Центральной лаборатории при Агентстве аграрных услуг Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный представитель FAO по Европе и Центральной Азии, помощник генерального директора Виорел Гуцу на конференции "Новая эра в семеноводстве: местные семена, надежное обеспечение", прошедшей в Баку.

По его словам, в рамках сотрудничества FAO оказывает лаборатории техническую помощь, предоставляет современное оборудование и внедряет стандартизированные протоколы испытаний. Эти меры направлены на подготовку лаборатории к вступлению в Международную ассоциацию по испытанию семян (ISTA) и последующей полной аккредитации.

Он отметил, что аккредитация ISTA является международно признанной гарантией качества, подтверждающей соответствие местных семян высоким мировым стандартам по чистоте и состоянию здоровья.