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    FAO поддерживает модернизацию Центральной лаборатории Агентства аграрных услуг

    АПК
    • 24 сентября, 2026
    • 10:59
    FAO поддерживает модернизацию Центральной лаборатории Агентства аграрных услуг

    Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) поддерживает обновление, расширение возможностей и техническое развитие Центральной лаборатории при Агентстве аграрных услуг Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный представитель FAO по Европе и Центральной Азии, помощник генерального директора Виорел Гуцу на конференции "Новая эра в семеноводстве: местные семена, надежное обеспечение", прошедшей в Баку.

    По его словам, в рамках сотрудничества FAO оказывает лаборатории техническую помощь, предоставляет современное оборудование и внедряет стандартизированные протоколы испытаний. Эти меры направлены на подготовку лаборатории к вступлению в Международную ассоциацию по испытанию семян (ISTA) и последующей полной аккредитации.

    Он отметил, что аккредитация ISTA является международно признанной гарантией качества, подтверждающей соответствие местных семян высоким мировым стандартам по чистоте и состоянию здоровья.

    Виорел Гуцу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) Организация Объединённых Наций (ООН)
    FAO: Azərbaycandakı fəaliyyətimiz standart layihələrin çərçivəsini aşır
    FAO supports modernization and technical development of Azerbaijan's central agrarian laboratory
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