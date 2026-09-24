Ляфханым Махмудова, покинувшая Ходжалы в 9 лет, вернулась на родину

Ляфханым Махмудова, которую после Ходжалинской трагедии снял погибший журналист, национальный герой Азербайджана Чингиз Мустафаев, вернулась в Ходжалы спустя 35 лет.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Во время Ходжалинской трагедии в 1992 году Ляфханым было 9 лет. Сейчас ей 44 года. Вместе с семьей она получила жилье в селе Тязябиня Ходжалинского района.

"Я плакала, когда в 9 лет покидала Ходжалы. Сегодня я вернулась сюда вместе с семьей, детьми и внуком. Я очень рада и горда. Благодарю президента Ильхама Алиева за возможность вернуться на родную землю. Да упокоит Аллах души наших шехидов", - сказала Л. Махмудова.

Маленькая Ляфханым была свидетельницей Ходжалинской трагедии. После побега из Ходжалы вместе с семьей она попала в плен, пережила пытки и потеряла близких. После освобождения из плена ее доставили в больницу в Агдаме. Лечившая ее врач Наргиз дала девочке второе имя - Наргиз, под которым ее также знают.