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    Ляфханым Махмудова, покинувшая Ходжалы в 9 лет, вернулась на родину

    Внутренняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 10:50
    Ляфханым Махмудова, покинувшая Ходжалы в 9 лет, вернулась на родину

    Ляфханым Махмудова, которую после Ходжалинской трагедии снял погибший журналист, национальный герой Азербайджана Чингиз Мустафаев, вернулась в Ходжалы спустя 35 лет.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Во время Ходжалинской трагедии в 1992 году Ляфханым было 9 лет. Сейчас ей 44 года. Вместе с семьей она получила жилье в селе Тязябиня Ходжалинского района.

    "Я плакала, когда в 9 лет покидала Ходжалы. Сегодня я вернулась сюда вместе с семьей, детьми и внуком. Я очень рада и горда. Благодарю президента Ильхама Алиева за возможность вернуться на родную землю. Да упокоит Аллах души наших шехидов", - сказала Л. Махмудова.

    Маленькая Ляфханым была свидетельницей Ходжалинской трагедии. После побега из Ходжалы вместе с семьей она попала в плен, пережила пытки и потеряла близких. После освобождения из плена ее доставили в больницу в Агдаме. Лечившая ее врач Наргиз дала девочке второе имя - Наргиз, под которым ее также знают.

    Ляфханым Махмудова, покинувшая Ходжалы в 9 лет, вернулась на родину
    Ляфханым Махмудова, покинувшая Ходжалы в 9 лет, вернулась на родину

    Ходжалинский геноцид Чингиз Мустафаев
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    Xocalıdan 9 yaşında çıxan Ləfxanım yurduna qayıdıb
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