Ялчын Рафиев: TRIPP поддержит укрепление мира на Южном Кавказе, формируя общие интересы стран

"Маршрут Трампа" (TRIPP) является значимым проектом, способным одновременно придать новый импульс экономике Южного Кавказа и содействовать укреплению мира.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев заявил на седьмом ежегодном Каспийском бизнес-форуме, организованном Caspian Policy Center (CPC) в Нью-Йорке.

"TRIPP - важный проект, который не только окажет экономическую поддержку странам региона [Южный Кавказ] и создаст коммерческую ценность, но и станет еще одним примером инициативы, способствующей установлению мира в регионе и формированию общих интересов для всех стран", - сказал Рафиев, выступая на панельной сессии "Инвестиции в Средний коридор: что значит новый проект TRIPP для региона?".

Замминистра обратил внимание на растущее значение надежной региональной взаимосвязанности в условиях перебоев на глобальных торговых маршрутах.

"Для Азербайджана эффективные региональные связи означают более короткие и предсказуемые маршруты, более устойчивые цепочки поставок, улучшение доступа к рынкам и, конечно же, новые возможности для торговли и инвестиций", - сказал Рафиев.

Он также напомнил об инвестициях Азербайджана в развитие инфраструктуры, включая Бакинский порт, Свободную экономическую зону Алят и модернизированную железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс.

По словам Рафиева, развитие физической инфраструктуры должно сопровождаться повышением эффективности пограничных процедур и цифровизацией таможенных систем.

На форуме также выступил исполнительный директор Caspian Policy Center Эфган Нифти. Он отметил значительные изменения, произошедшие в Каспийском регионе за последний год, а также растущую роль Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) как торгового и транспортного маршрута, связывающего Азию и Европу.

"Чтобы коридор полностью раскрыл свой потенциал, он должен все больше функционировать как единая интегрированная система - с согласованными пограничными процедурами, скоординированными портами и железными дорогами, а также цифровой документацией. Сейчас задача состоит не просто в том, чтобы построить больше инфраструктуры, а в том, чтобы сделать весь коридор быстрее, надежнее и проще в использовании для бизнеса", - сказал он.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Питер Андреоли, в свою очередь, назвал TRIPP новой моделью взаимодействия Штатов со странами региона в вопросе развития взаимосвязанности. По его словам, "Маршрут Трампа" может стать важным звеном более широкого Среднего коридора. "Инициатива TRIPP знаменует собой изменение подхода США и региональных партнеров к развитию региональной взаимосвязанности", - заявил Андреоли.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Марк Кэмерон подчеркнул, что интерес Вашингтона к региону достиг беспрецедентно высокого уровня. Он также приветствовал завершение строительства Транскаспийского оптоволоконного кабеля, соединившего Казахстан и Азербайджан, отметив открывающиеся благодаря этому возможности для расширения цифровой взаимосвязанности и инвестиций в технологии. В более широком контексте Кэмерон отметил развитие двусторонних коммерческих связей между США и странами Центральной Азии.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия же охарактеризовал Средний коридор как не просто альтернативный торговый маршрут, а важнейший компонент евразийской архитектуры транспортной связности.

Представитель президента Казахстана по переговорам с США Ержан Казыхан подчеркнул стратегическое значение, которое Казахстан придает Среднему коридору, и отметил дополнительные возможности, которые TRIPP может создать для соединения Центральной Азии с европейскими рынками.

Министр экономики и торговли Кыргызстана Бакыт Сыдыков отметил, что транспортная доступность является важным вопросом для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю.

"Транспортная доступность напрямую влияет на конкурентоспособность нашей экономики, стоимость ведения бизнеса, нашу способность привлекать инвестиции и доступ кыргызских компаний на мировые рынки", - сказал он.

Конгрессмен Абрахам Хамадех, выступивший на мероприятии, также отметил экономические возможности, которые могут открыться благодаря установлению прочного мира между Арменией и Азербайджаном и реализации проекта TRIPP.

"Прочный мир может открыть границы, восстановить связи между общинами, расширить торговлю, создать новые возможности и позволить молодому поколению узнавать своих соседей через торговлю и сотрудничество, а не через конфликты и войны", - сказал он.