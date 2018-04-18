В SOCAR почтили память академика Зарифы Алиевой

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Топ-менеджмент и руководители среднего звена Группы компаний "SOCAR-Украина" почтили память ученого с мировым именем, офтальмолога, академика АН Азербайджана Зарифы Алиевой.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в городе Ирпень, в живописном Парке Дружбы, названном в честь профессора Алиевой. Пять лет назад в рамках программы социальной ответственности представительство SOCAR в Украине профинансировало реконструкцию городского парка, в результате чего он стал любимым и привычным местом отдыха для местных жителей.

После церемонии возложения цветов к памятнику Генеральный директор SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов отметил, что в истории каждого государства есть личности, которые стали олицетворением национального самосознания, истинным примером для последующих поколений. По его словам, в памяти азербайджанского народа такой осталась Зарифа Алиева - идеальный врач и ученый, заботливая мать и самоотверженная жена, прекрасный Человек с большой буквы.