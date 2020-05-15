​В SOCAR обсудили выполнение соглашения ОПЕК+

Под председательством президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялось онлайн-совещание.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Отмечено, что на совещании с участием руководящего состава SOCAR и руководителей предприятий, входящих в структуру компании, обсуждалась текущая ситуация с выполнением мероприятий, вытекающих из соглашения ОПЕК+.

Азербайджан присоединился к декларации о сотрудничестве, предусматривающей сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн баррелей - в июле-декабре и 5,8 млн баррелей - в январе 2021 года-апреле 2022 года.

В октябре 2018 года обязательства Азербайджана по суточной добыче сырой нефти составляли 718 тыс. баррелей, в июле-декабре добыча сократится на 18% к этому уровню - 131 тыс. баррелей, в 2021-ом – апреле 2022 года – на 14% - 98 тыс. баррелей. По соглашению, в мае и июне 2020 года суточная добыча по Азербайджану не должна превышать 554 тыс. баррелей, в июле-декабре - 587 тыс., а в январе 2021 года – апреле 2022 года - 620 тыс. баррелей.

С 1 мая на АЧГ, "Азнефти", совместных предприятиях и операционных компаниях осуществляется процесс снижения суточной добычи.