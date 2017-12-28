В следующем году Азербайджан выделит средства из бюджета для SOCAR

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В государственном бюджете на следующий год предусмотрено выделение средств на увеличение уставного капитала Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов в программе "Пульс дня" на AzTV.

По словам министра, эти средства будут использоваться по двум направлениям. "Первым направлением является расширение эксплуатации нефтегазовых месторождений и поддержание уровня добычи (старые месторождения), а второе – проект реконструкции и модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ). На эксплуатируемых SOCAR старых месторождениях запасы исчерпываются. Важно сохранить уровень добычи на них, поскольку без собственных ресурсов мы будем вынуждены ввозить продукцию из-за рубежа. Поэтому необходимо максимально эффективно использовать наши ресурсы. С этой точки зрения выделение средств для SOCAR из государственного бюджета – правильный шаг".

С. Шарифов отметил, что важным фактором является также реконструкция и модернизация БНПЗ. По его словам, для этой цели средства из госбюджета будут выделяться в течение нескольких лет: "Это следует рассматривать как инфраструктурный проект. Он очень важен для Азербайджана. Мы не должны ни от кого зависеть в вопросе обеспечения нефтепродуктами".

Отметим, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа (битум, дизель и бензин), после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится с 6 до 7,5 млн тонн. В настоящее время на заводе строится установка по производству битума производственной мощностью 400 тыс. тонн, которая будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Ожидается, что дизельная фаза будет завершена 30 ноября 2020 года, а бензиновая фаза - 28 февраля 2021 года.