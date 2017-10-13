В сентябре следующего года будет отправлено судно с первой партией продукции завода STAR

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В День нефтяников - 20 сентября следующего года планируется отправить судно с первой партией продукции завода STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом сказал директор по операциям SOCAR Turkey Enerji A.Ş Эмил Эминов на международном нефтяном саммите Argus в Баку.

По его словам, процесс приема-сдачи завода будет завершен к концу следующего года: "Строительные работы на заводе успешно продолжаются".

"В январе следующего года начнутся эксплуатационно-испытательные работы. На заводе уже подключено электроснабжение. Сейчас идет процесс набора персонала, уже задействовано 500 человек. Этот процесс будет завершен к концу года. Ожидается, что на заводе будут работать 750-800 человек", - сказал Э. Эминов.