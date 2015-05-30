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    ​В Санкт-Петербурге ожидается подписание меморандума о взаимопонимании по "Турецкому потоку"

    В России состоится международный экономический форум

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ С 18 по 20 июня в российском Санкт-Петербурге состоится Международный экономический форум. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной оргкомитетом форума информации.

    Президент России Владимир Путин будет присутствовать на открытии форума. Мероприятие пройдет с участием Goldman Sach, Deloitte, Газпрома, General Electric, Роснефти и других крупных экономических организаций, а также официальных лиц различных государств.

    В рамках форума Греция и Россия планируют подписание меморандума о взаимопонимании по "Турецкому потоку". 

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