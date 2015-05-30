​В Санкт-Петербурге ожидается подписание меморандума о взаимопонимании по "Турецкому потоку"

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ С 18 по 20 июня в российском Санкт-Петербурге состоится Международный экономический форум. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной оргкомитетом форума информации.

Президент России Владимир Путин будет присутствовать на открытии форума. Мероприятие пройдет с участием Goldman Sach, Deloitte, Газпрома, General Electric, Роснефти и других крупных экономических организаций, а также официальных лиц различных государств.

В рамках форума Греция и Россия планируют подписание меморандума о взаимопонимании по "Турецкому потоку".