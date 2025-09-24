Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Сабунчинском районе Баку будут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    • 24 сентября, 2025
    • 09:01
    В Сабунчинском районе Баку будут локальные перебои в подаче природного газа.

    Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Согласно информации, в связи с монтажно-установочными работами 24 сентября с 10:00 и до завершения работ будет ограничена подача газа в часть поселка Маштага, в массивах "Ляхидж баглары" и "Маштага-Нардаран".

    Потребителей призывают держать под контролем газовое оборудование.

