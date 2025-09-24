В Сабунчинском районе Баку будут локальные перебои в газоснабжении

В Сабунчинском районе Баку будут локальные перебои в подаче природного газа.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, в связи с монтажно-установочными работами 24 сентября с 10:00 и до завершения работ будет ограничена подача газа в часть поселка Маштага, в массивах "Ляхидж баглары" и "Маштага-Нардаран".

Потребителей призывают держать под контролем газовое оборудование.