İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Sabunçunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 24 sentyabr, 2025
    • 08:52
    Sabunçunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Bu gün Bakının Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində təbii qazın verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qeyri-yaşayış sahəsinə məxsus qaz xəttinin "Hacı Seyfəl" orta təzyiqli qaz kəmərinə qoşulması ilə bağlı sentyabrın 24-də saat 10:00-dan işlər başa çatanadək adıçəkilən qaz kəmərində qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsinin bir hissəsinə, Ləhic bağları və Maştağa-Nardaran massivi adlanan ərazilərə təbii qazın verilişində fasilə yaranacaq.

    Azəriqaz Sabunçu rayonu qaz
    В Сабунчинском районе Баку будут локальные перебои в газоснабжении

    Son xəbərlər

    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2025)

    Maliyyə
    09:05

    Masallının 14 kəndi 2 saat işıqsız qalacaq

    Energetika
    09:00

    Kilian Mbappe qol sayında Zinəddin Zidanı geridə qoyub

    Futbol
    09:00

    "Haber Global"ın yeddi yaşı tamam olur

    Media
    08:54
    Foto

    Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli binada yanğın başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    08:52

    Sabunçunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    08:52

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2025)

    Maliyyə
    08:50

    Ukrayna 2026-cı ilin ortalarına qədər ABŞ üçün dron istehsalına başlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:47

    Gədəbəydə içində müəllimlərin olduğu mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti