İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    • 11 mart, 2026
    • 17:57
    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa,Tikinti və İdarəetmə Xidməti 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 151 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini aprelin 3-na qədər qurumun Ağdam şəhərində yerləşən ofisinə təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə aprelin 3-də, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "RSM Azerbaijan" MMC olub. Şirkətə 66 min manat ödənilib.

    Xatırladaq ki, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti Prezident İlham Əliyevin 21 iyul 2022-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyon manatdır. Xidmət adları çəkilən rayonlara əhalinin qayıdışı ilə əlaqədar çoxmənzilli binaların və fərdi yaşayış evlərinin tikintisinin təşkili, bu qaydada tikilmiş çoxmənzilli binaların idarə edilməsi, habelə müvafiq ərazidə abadlaşdırma, yaşıllaşdırma və mənzil-kommunal təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxsdir.

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa,Tikinti və İdarəetmə Xidməti audit

    Son xəbərlər

    17:59

    Paşinyan: Azərbaycandan yanacaq idxalı qiymətləri aşağı salıb və bazarda monopoliyanı "sındırıb"

    Energetika
    17:57

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    17:50

    Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib

    Sənaye
    17:49

    Bələdiyyələrin vahid informasiya sisteminə ötürüləcək və oradan əldə ediləcək məlumatların dairəsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:48

    İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:36

    Rahid Əmirquliyev: "6510 manatlıq cərimə I Liqa klubu üçün çox böyükdür"

    Futbol
    17:35

    Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    17:33

    Əli Əsədov və Fransisko Qamboa Azərbaycan-Kosta Rika əməkdaşlığını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:32

    Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti