Служба восстановления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов выбирает аудитора

    Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах объявила запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 151 манат.

    Претенденты могут представить свои предложения до 3 апреля в офис организации, расположенный в городе Агдаме. Рассмотрение предложений состоится 3 апреля в 18:00.

    В прошлом году победителем запроса котировок стало ООО RSM Azerbaijan. Компании было выплачено 66 тыс. манатов.

    Напомним, что Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах создана указом президента Ильхама Алиева от 21 июля 2022 года. Ее уставный капитал составляет 1 млн манатов. Служба является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность в сферах организации строительства многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов в связи с возвращением населения в указанные районы.

    запрос котировок Аудит финансовой отчетности
    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir
