    Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    • 11 mart, 2026
    • 17:35
    Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Metrologiya İnstitutu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 33 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini aprelin 6-na qədər İnstitutun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Elçin İsaqzadə qəsəbəsi, 7-ci köndələn küçəsi ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə aprelin 6-sı, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Financial Reporting Center" MMC olub. Şirkətə 2 min manat ödənilib.

    Azərbaycan Metrologiya İnstitutu kotirovka sorğusu audit

