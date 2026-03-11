Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir
Maliyyə
- 11 mart, 2026
- 17:35
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Metrologiya İnstitutu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 33 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini aprelin 6-na qədər İnstitutun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Elçin İsaqzadə qəsəbəsi, 7-ci köndələn küçəsi ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə aprelin 6-sı, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Financial Reporting Center" MMC olub. Şirkətə 2 min manat ödənilib.
