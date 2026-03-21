    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.03.2026)

    Maliyyə
    • 21 mart, 2026
    • 09:38
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    112,19

    3,54

    51,34

    Neft WTI (dollar/barel)

    98,23

    2,68

    40,81

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 609,60

    - 30,90

    268,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    45 577,47

    - 443,96

    - 2 485,82

    S&P 500

    6 506,48

    - 100,01

    - 339,02

    Nasdaq

    21 647,61

    - 443,08

    - 1 594,38

    Nikkei

    53 372,53

    0,00

    3 033,05

    Dax

    22 380,19

    - 459,37

    - 2 110,22

    FTSE 100

    9 918,33

    - 145,17

    - 13,05

    CAC 40 INDEX

    7 665,62

    - 142,25

    - 483,88

    Shanghai Composite

    3 957,05

    - 49,50

    - 11,79

    Bist 100

    13 047,72

    0,00

    1 786,20

    RTS

    1 074,43

    9,11

    - 39,70

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1572

    0,0013

    - 0,0173

    USD/GBP

    1,3341

    - 0,0067

    - 0,0132

    JPY/USD

    159,2300

    1,5000

    2,7800

    RUB/USD

    83,2900

    - 2,5600

    4,5400

    TRY/USD

    44,2987

    0,0000

    1,3425

    CNY/USD

    6,9036

    0,0100

    - 0,0854
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.03.2026)

