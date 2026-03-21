Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.03.2026)
Maliyyə
- 21 mart, 2026
- 09:38
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
112,19
|
3,54
|
51,34
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
98,23
|
2,68
|
40,81
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 609,60
|
- 30,90
|
268,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 577,47
|
- 443,96
|
- 2 485,82
|
S&P 500
|
6 506,48
|
- 100,01
|
- 339,02
|
Nasdaq
|
21 647,61
|
- 443,08
|
- 1 594,38
|
Nikkei
|
53 372,53
|
0,00
|
3 033,05
|
Dax
|
22 380,19
|
- 459,37
|
- 2 110,22
|
FTSE 100
|
9 918,33
|
- 145,17
|
- 13,05
|
CAC 40 INDEX
|
7 665,62
|
- 142,25
|
- 483,88
|
Shanghai Composite
|
3 957,05
|
- 49,50
|
- 11,79
|
Bist 100
|
13 047,72
|
0,00
|
1 786,20
|
RTS
|
1 074,43
|
9,11
|
- 39,70
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1572
|
0,0013
|
- 0,0173
|
USD/GBP
|
1,3341
|
- 0,0067
|
- 0,0132
|
JPY/USD
|
159,2300
|
1,5000
|
2,7800
|
RUB/USD
|
83,2900
|
- 2,5600
|
4,5400
|
TRY/USD
|
44,2987
|
0,0000
|
1,3425
|
CNY/USD
|
6,9036
|
0,0100
|
- 0,0854
Son xəbərlər
09:38
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.03.2026)Maliyyə
09:36
"Böyük Dəbilqə": Bu gün Hidayət Heydərov və daha 3 cüdoçu mübarizəyə başlayırFərdi
09:32
Ukrayna nümayəndə heyəti ikitərəfli danışıqlar üçün Mayamiyə gedibDigər ölkələr
09:30
Hövsanda müəllimənin əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıbHadisə
09:20
Premyer Liqada turun son oyunu: "Turan Tovuz" uğurlu seriyanı davam etdirməyə çalışacaqFutbol
09:00
Bu gün Beynəlxalq Novruz günüdürMədəniyyət siyasəti
08:50
ABŞ neftin qiymətini endirməkdə israrlıdırDigər ölkələr
08:46
BMT Sülh Şurası ilə fəal əməkdaşlıq edirDigər ölkələr
08:34