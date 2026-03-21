    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.03.2026)

    Финансы
    • 21 марта, 2026
    • 09:39
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    112,19

    3,54

    51,34

    WTI (долл/барр)

    98,23

    2,68

    40,81

    Золото (долл/унция)

    4 609,60

    -30,90

    268,50

    Индексы

    Dow-Jones

    45 577,47

    -443,96

    -2 485,82

    S&P 500

    6 506,48

    -100,01

    -339,02

    Nasdaq

    21 647,61

    -443,08

    -1 594,38

    Nikkei

    53 372,53

    0,00

    3 033,05

    Dax

    22 380,19

    -459,37

    -2 110,22

    FTSE 100

    9 918,33

    -145,17

    -13,05

    CAC 40 INDEX

    7 665,62

    -142,25

    -483,88

    Shanghai Composite

    3 957,05

    -49,50

    -11,79

    Bist 100

    13 047,72

    0,00

    1 786,20

    RTS

    1 074,43

    9,11

    -39,70

    Валюта

    USD/EUR

    1,1572

    0,0013

    -0,0173

    USD/GBP

    1,3341

    -0,0067

    -0,0132

    JPY/USD

    159,2300

    1,5000

    2,7800

    RUB/USD

    83,2900

    -2,5600

    4,5400

    TRY/USD

    44,2987

    0,0000

    1,3425

    CNY/USD

    6,9036

    0,0100

    -0,0854
    Ты - Король

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.03.2026)

