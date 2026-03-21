Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.03.2026)
Финансы
- 21 марта, 2026
- 09:39
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
112,19
|
3,54
|
51,34
|
WTI (долл/барр)
|
98,23
|
2,68
|
40,81
|
Золото (долл/унция)
|
4 609,60
|
-30,90
|
268,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 577,47
|
-443,96
|
-2 485,82
|
S&P 500
|
6 506,48
|
-100,01
|
-339,02
|
Nasdaq
|
21 647,61
|
-443,08
|
-1 594,38
|
Nikkei
|
53 372,53
|
0,00
|
3 033,05
|
Dax
|
22 380,19
|
-459,37
|
-2 110,22
|
FTSE 100
|
9 918,33
|
-145,17
|
-13,05
|
CAC 40 INDEX
|
7 665,62
|
-142,25
|
-483,88
|
Shanghai Composite
|
3 957,05
|
-49,50
|
-11,79
|
Bist 100
|
13 047,72
|
0,00
|
1 786,20
|
RTS
|
1 074,43
|
9,11
|
-39,70
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1572
|
0,0013
|
-0,0173
|
USD/GBP
|
1,3341
|
-0,0067
|
-0,0132
|
JPY/USD
|
159,2300
|
1,5000
|
2,7800
|
RUB/USD
|
83,2900
|
-2,5600
|
4,5400
|
TRY/USD
|
44,2987
|
0,0000
|
1,3425
|
CNY/USD
|
6,9036
|
0,0100
|
-0,0854
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.03.2026)
