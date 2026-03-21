Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 63 %-dən çox artırıb
Sənaye
- 21 mart, 2026
- 10:05
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 4,1 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 63,3 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə ölkədə 4,8 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 21,8 min ton pambıq ipliyi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 18,4 % çoxdur.
