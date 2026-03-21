Bayram günündə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 21 mart, 2026
- 10:01
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, martın 20-də ölkə ərazisində qeydə alınan 45, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 2 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
10:14
Quterreş Novruz təbrikində sülhsevər və dayanıqlı gələcək arzulayıbXarici siyasət
10:05
Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 63 %-dən çox artırıbSənaye
10:01
Bayram günündə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıbHadisə
10:01
Antonio Quterreş: BMT Hörmüz boğazı üzrə sülh həllinin bir hissəsi ola bilərDigər ölkələr
09:38
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.03.2026)Maliyyə
09:36
"Böyük Dəbilqə": Bu gün Hidayət Heydərov və daha 3 cüdoçu mübarizəyə başlayırFərdi
09:32
Ukrayna nümayəndə heyəti ikitərəfli danışıqlar üçün Mayamiyə gedibDigər ölkələr
09:30
Hövsanda müəllimənin əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıbHadisə
09:20