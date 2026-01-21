В ряде районов Баку временно отключат газ
Энергетика
- 21 января, 2026
- 20:03
Завтра в поселке Гобустан Гарадагского района и на улице М.Шарифзаде Ясамальского района временно будет прекращена подача газа.
Об этом Report сообщили в "Азеригаз".
В связи с изменением расположения газовых линий на территории поселка Гобустан, а также для устранения обнаруженной утечки в подземном газопроводе на улице М.Шарифзаде Ясамальского района, завтра с 10:00 и до завершения работ будет прекращена подача газа на некоторых территориях.
