В ряде районов Баку временно отключат газ

Завтра в поселке Гобустан Гарадагского района и на улице М.Шарифзаде Ясамальского района временно будет прекращена подача газа.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

В связи с изменением расположения газовых линий на территории поселка Гобустан, а также для устранения обнаруженной утечки в подземном газопроводе на улице М.Шарифзаде Ясамальского района, завтра с 10:00 и до завершения работ будет прекращена подача газа на некоторых территориях.