    В ряде районов Баку временно отключат газ

    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 20:03
    В ряде районов Баку временно отключат газ

    Завтра в поселке Гобустан Гарадагского района и на улице М.Шарифзаде Ясамальского района временно будет прекращена подача газа.

    Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

    В связи с изменением расположения газовых линий на территории поселка Гобустан, а также для устранения обнаруженной утечки в подземном газопроводе на улице М.Шарифзаде Ясамальского района, завтра с 10:00 и до завершения работ будет прекращена подача газа на некоторых территориях.

    Ясамал Гобустан "Азеригаз" газоснабжение
