Paytaxtın iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək
Energetika
- 21 yanvar, 2026
- 19:39
Sabah Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində və Yasamal rayonu M.Şərifzadə küçəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Qobustan qəsəbəsi ərazisində qaz xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi, eləcə də Yasamal rayonu M.Şərifzadə küçəsində yeraltı qaz xəttində aşkar olunmuş sızmanın aradan qaldırılması məqsədilə sabah 10:00-dan etibarən bəzi ərazilərə qazın verilişi dayandırılacaq.
Qeyd olunub ki, işlər başa çatdırıldıqdan sonra qaz təchizatı bərpa olunacaq.
Son xəbərlər
20:11
Azərbaycan və Moldova ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblərBiznes
20:01
Azərbaycanda bir gün ərzində qarlı hava 400 min manatlıq sığorta zərərinə səbəb olubMaliyyə
19:57
Azərbaycan Yüksək Liqasında X tur iki oyunla start götürübKomanda
19:54
Babək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
19:53
Foto
Qarabağ Universiteti ilə İstanbul Texniki Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıbElm və təhsil
19:53
Agentlik: Məktəblərdə dərslərin dayandırılması ilə bağlı hər hansı qərar verilməyibElm və təhsil
19:44
Foto
Ordubadda ət satışı mağazasının fəaliyyəti dayandırılıbHadisə
19:43
Bakıda 40 yaşlı qadın qətlə yetirilibHadisə
19:39