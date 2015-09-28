Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Румынии завершилась кампания "Дорога в путешествие вашей мечты начинается с SOCAR", организованная представительством Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в этой стране. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

На прошедшей в Бухаресте на действующей под брендом SOCAR топливозаправочной станции церемонии приняли участие сотрудники представительства и компании SOCAR Petroleum SA Romania и представители местных СМИ.

В рамках второго этапа кампании "Дорога в путешествие вашей мечты начинается с SOCAR" каждый клиент, купивший топливо или другую продукцию на сумму 50 лей (13 AZN) на 32 топливозаправочных станциях SOCAR в Румынии, получил лотерейный купон, дающий ему право участия в кампании.

Победители выиграли 1 пакет путешествия на двоих в Доминиканскую Республику и 4 пакета путешествия на двоих в Египет.