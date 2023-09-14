Назначен новый гендиректор SOCAR Türkiye

Назначен генеральный директор перерабатывающего и нефтехимического подразделения SOCAR Turkey, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, и Petkim Petrokimya Holding. Как сообщает Report, на эту должность на

Назначен генеральный директор перерабатывающего и нефтехимического подразделения SOCAR Türkiye, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, и Petkim Petrokimya Holding.



Как сообщает Report, на эту должность назначен Кенан Мирзаев. До этого назначения К.Мирзаев занимал в компании должность главного директора по стратегии.



Отметим, что руководителем перерабатывающего и нефтехимического подразделения SOCAR Türkiye и генеральным директором Petkim Petrokimya Holding являлся Анар Мамедов. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 июля А.Мамедов был назначен вице-президентом SOCAR.