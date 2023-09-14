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Назначен новый гендиректор SOCAR Türkiye

Назначен новый гендиректор SOCAR Türkiye Назначен генеральный директор перерабатывающего и нефтехимического подразделения SOCAR Turkey, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, и Petkim Petrokimya Holding. Как сообщает Report, на эту должность на
Энергетика
14 сентября 2023 г. 17:20
Назначен новый гендиректор SOCAR Türkiye

Назначен генеральный директор перерабатывающего и нефтехимического подразделения SOCAR Türkiye, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, и Petkim Petrokimya Holding.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Кенан Мирзаев. До этого назначения К.Мирзаев занимал в компании должность главного директора по стратегии.

Отметим, что руководителем перерабатывающего и нефтехимического подразделения SOCAR Türkiye и генеральным директором Petkim Petrokimya Holding являлся Анар Мамедов. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 июля А.Мамедов был назначен вице-президентом SOCAR.

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Версия на азербайджанском языке "SOCAR Türkiyə" şirkətinin rəhbərliyində dəyişiklik olub

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