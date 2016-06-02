​В рамках проекта Южного газового коридора откроется 30 тыс. новых рабочих мест

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В рамках проекта Южного газового коридора планируется создание 30 тыс. рабочих мест, из которых 10 тыс. откроется в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на проходящей в Баку конференции Caspian Oil&Gas-2016.

По словам Н.Алиева, 10% работ по проекту Трансадриатического трубопровода (TAP) уже завершено: "Общая стоимость проекта TANAP равна 9,3 млрд. долларов, TAP оценивается в 6 млрд. долларов. Работы по проекту TAP, стартовавшие 7 мая, завершены на 10%".

Министр отметил, что природный газ по TAP будет поставляться также в Черногорию, Хорватию, Боснию и Герцеговину: "Консорциум TAP предложил проложить интерконнекторы в Черногорию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. Поставки газа по TAP способны удовлетворить 40% спроса в Болгарии. TANAP поможет Турции избавиться от зависимости от российского газа. С другой стороны, газ по TANAP обойдется дешевле российского".