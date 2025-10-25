Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В рамках проекта EU4Energy состоялся семинар для представителей СМИ

    Энергетика
    • 25 октября, 2025
    • 11:57
    23-24 октября в рамках второго этапа программы ЕС EU4Energy состоялся семинар для представителей СМИ, организованный совместно Министерством энергетики, Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA) и Советом европейских регуляторов энергетики (CEER).

    Как сообщает Report, участникам семинара была предоставлена всесторонняя информация о роли СМИ в информировании общественности и повышении прозрачности в энергетической политике. Местные и международные эксперты поделились с участниками опытом по ключевым вызовам, стоящим перед энергетическим сектором, и мерам, направленным на их решение.

    В ходе семинара были рассмотрены наиболее важные аспекты регулирования энергетики, включая структуру энергетического сектора, тарифообразование, качество услуг, исследования в области энергоэффективности, а также передовой опыт ЕС.

    Также было подчеркнуто значение тесного сотрудничества между экспертами в области энергетики, государственными органами и СМИ для обеспечения эффективной коммуникации.

    По завершении семинара представителям СМИ были вручены сертификаты.

    "EU4Energy" layihəsi çərçivəsində media nümayəndələri üçün seminar keçirilib

