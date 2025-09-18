В рамках Бакинской недели климатических действий пройдет круглый стол с участием депутатов Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Нигяр Арпадараи на заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По ее словам, Бакинская неделя климатических действий станет крупнейшим мероприятием в области климата после конференции COP29.

"В рамках Климатической недели 29 сентября состоится круглый стол с участием депутатов комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии. В нем также примут участие представители зарубежных стран", - добавила она.