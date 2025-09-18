Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В рамках Бакинской недели климатических действий пройдет круглый стол

    Энергетика
    • 18 сентября, 2025
    • 12:47
    В рамках Бакинской недели климатических действий пройдет круглый стол с участием депутатов Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, об этом заявила депутат Нигяр Арпадараи на заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

    По ее словам, Бакинская неделя климатических действий станет крупнейшим мероприятием в области климата после конференции COP29.

    "В рамках Климатической недели 29 сентября состоится круглый стол с участием депутатов комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии. В нем также примут участие представители зарубежных стран", - добавила она.  

    круглый стол неделя климатических действий Баку
    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək
    Roundtable to be held within Baku Climate Action Week

