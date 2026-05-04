В Марокко заявили, что исчезновение двух американских военных не связано с терактом

Исчезновение двух военнослужащих армии США, участвовавших в совместных учениях "Африканский лев" в Марокко, не связано с террористической угрозой.

Как сообщает Report, об этом порталу Hespress заявил высокопоставленный источник в вооруженных силах Марокко.

По его словам, пропажа американских военных в районе Кап-Драа не имеет отношения к каким-либо целенаправленным террористическим действиям.

Источник отметил, что поисково-спасательная операция продолжается, и задействованные службы рассчитывают в ближайшее время обнаружить пропавших военнослужащих.

По данным портала, двух солдат в последний раз видели у прибрежного утеса, расположенного рядом с полигоном в Кап-Драа. Не исключается, что они могли сорваться со скалы и упасть в Атлантический океан.

В поисках участвуют самолеты, вертолеты, беспилотники вооруженных сил Марокко и американского контингента. К операции также привлечены военные водолазы и альпинисты.

Отмечается, что для поиска пропавших мобилизованы значительные людские и технические ресурсы.