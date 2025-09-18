Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək
Energetika
- 18 sentyabr, 2025
- 12:11
Milli Məclisin deputatlarının iştirakı ilə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Nigar Arpadarai Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, COP29-dan sonra iqlim sahəsində ən böyük tədbir Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi olacaq: "İqlim Həftəsi çərçivəsində sentyabrın 29-da Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində olan deputatların iştirakı ilə böyük tədbir keçiriləcək. Bu tədbir dəyirmi masa formatında olacaq. Həmin tədbirdə xarici ölkələrin nümayəndələri də iştirak edəcəklər".
Son xəbərlər
12:23
Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdirDaxili siyasət
12:19
Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyibDigər ölkələr
12:11
Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcəkEnergetika
12:11
COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edibCOP29
12:07
Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcəkMaliyyə
12:07
Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏYXarici siyasət
12:07
Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunubHadisə
12:06
Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıbElm və təhsil
12:06