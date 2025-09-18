İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək

    Energetika
    • 18 sentyabr, 2025
    • 12:11
    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək

    Milli Məclisin deputatlarının iştirakı ilə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək.  

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Nigar Arpadarai Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, COP29-dan sonra iqlim sahəsində ən böyük tədbir Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi olacaq: "İqlim Həftəsi çərçivəsində sentyabrın 29-da Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsində olan deputatların iştirakı ilə böyük tədbir keçiriləcək. Bu tədbir dəyirmi masa formatında olacaq. Həmin tədbirdə xarici ölkələrin nümayəndələri də iştirak edəcəklər".

    Milli Məclis Deputat Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi

    Son xəbərlər

    12:23

    Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:19

    Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:11

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək

    Energetika
    12:11

    COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edib

    COP29
    12:07

    Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcək

    Maliyyə
    12:07

    Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏY

    Xarici siyasət
    12:07

    Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunub

    Hadisə
    12:06

    Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    12:06

    FIFA reytinqi: Azərbaycan millisi daha iki pillə geriləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti