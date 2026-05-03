    Мерц заявил об отсутствии связи между спором с Трампом и сокращением войск США в Германии

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг предположения о том, что решение США сократить военное присутствие в Германии связано с его разногласиями с президентом Дональдом Трампом по иранскому вопросу.

    Как сообщает Report, об этом Мерц заявил в интервью немецкому общественному вещателю ARD.

    По его словам, Берлин должен учитывать, что у американского президента может быть иная позиция по ряду международных вопросов. При этом канцлер подчеркнул, что это не отменяет стратегического значения США для Германии и НАТО.

    "Я должен принять тот факт, что американский президент смотрит на эти вопросы иначе, чем мы. Но это не меняет моего убеждения в том, что США остаются важными партнерами для нас", - сказал Мерц.

    Ранее канцлер подверг критике подход Вашингтона к ситуации вокруг Ирана, задавшись вопросом, имеет ли администрация Трампа четкий план выхода из ближневосточного кризиса. В ответ президент США назвал Мерца "неэффективным" лидером.

    На этом фоне Пентагон объявил о планах сократить американский контингент в Германии на 5 тыс. военнослужащих. При этом Германия остается крупнейшей европейской базой для размещения сил США.

    Отвечая на вопрос, связано ли это решение с его публичной полемикой с Трампом, Мерц заявил: "Связи нет".

