    Антонелли выиграл Гран-при Майами и укрепил лидерство в чемпионате Формулы-1

    Итальянский пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Майами, продлив свою победную серию в "Формуле-1" до трех гонок подряд.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, 19-летний гонщик стартовал с поул-позиции и уверенно финишировал первым на трассе у Hard Rock Stadium. Второе место занял действующий чемпион мира, пилот McLaren Ландо Норрис, уступивший Антонелли 3,2 секунды. Третьим стал его напарник по команде Оскар Пиастри.

    Антонелли вошел в историю "Формулы-1" как первый пилот, которому удалось выиграть три свои первые гонки в карьере, стартовав с поула. Кроме того, он стал первым победителем Гран-при Майами, стартовавшим с первого ряда, за все пять розыгрышей этой гонки.

    После четырех этапов сезона, каждый из которых выиграли пилоты Mercedes, Антонелли увеличил отрыв в общем зачете до 20 очков.

    "Это только начало, путь еще очень длинный. Мы много работаем, и команда делает невероятную работу", - заявил итальянский гонщик после финиша.

    "Formula 1": Antonelli ardıcıl üçüncü dəfə qalib gəlib

