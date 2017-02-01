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    В прошлом году чистая прибыль ExxonMobil сократилась на 51%

    Капзатраты компании сократились на 38% и составили 19,3 млрд долларов

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Чистая прибыль ExxonMobil в IV квартале 2016 года снизилась на 40%.

    Как сообщает Report со ссылкой на распространенную компанией информацию, за октябрь-декабрь прошлого года чистая прибыль ExxonMobil составила 1,68 млрд долларов. В аналогичный период прошлого года данный показатель составил 2,8 млрд долларов.

    Прибыль компании в IV квартале прошлого года возросла на 2% и 61,1 млрд долларов.

    По итогам 2016 года ExxonMobil зафиксировала чистую прибыль в размере 7,84 млрд долларов, что на 51% ниже уровня 2015 года. Общие капзатраты компании в минувшем году сократились на 38%, до 19,3 млрд долларов.

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