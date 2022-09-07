В правление Petkim назначен новый руководитель

Произошли изменения в правлении Petkim Petrokimya Holding AŞ, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана в Турции.

Произошли изменения в правлении Petkim Petrokimya Holding AŞ, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую платформу по информированию общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

Сообщается, что правление компании возглавит вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов. На этом посту он сменит бывшего президента SOCAR, ныне заместителя министра экономики Ровнага Абдуллаева.

Другой вице-президент SOCAR Кянан Наджафов назначен заместителем председателя правления Petkim.

Члены правления следующие:

Заур Гурбанов (член правления),

Теймур Абаскулиев (член правления),

Мехмет Селал Саваш (член правления),

Сибель Угур (член правления),

Мурат Заман (член правления - независимый),

Бекир Эмре Хайкыр (член правления - независимый),

Неслихан Тонбул (член правления - независимый).