В правление Petkim назначен новый руководитель

Произошли изменения в правлении Petkim Petrokimya Holding AŞ, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана в Турции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую платформу по информированию общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).
Сообщается, что правление компании возглавит вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов. На этом посту он сменит бывшего президента SOCAR, ныне заместителя министра экономики Ровнага Абдуллаева.
Другой вице-президент SOCAR Кянан Наджафов назначен заместителем председателя правления Petkim.
Члены правления следующие:
Заур Гурбанов (член правления),
Теймур Абаскулиев (член правления),
Мехмет Селал Саваш (член правления),
Сибель Угур (член правления),
Мурат Заман (член правления - независимый),
Бекир Эмре Хайкыр (член правления - независимый),
Неслихан Тонбул (член правления - независимый).