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В правление Petkim назначен новый руководитель

В правление Petkim назначен новый руководитель Произошли изменения в правлении Petkim Petrokimya Holding AŞ, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана в Турции.
Энергетика
7 сентября 2022 г. 15:17
В правление Petkim назначен новый руководитель

Произошли изменения в правлении Petkim Petrokimya Holding AŞ, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую платформу по информированию общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

Сообщается, что правление компании возглавит вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов. На этом посту он сменит бывшего президента SOCAR, ныне заместителя министра экономики Ровнага Абдуллаева.

Другой вице-президент SOCAR Кянан Наджафов назначен заместителем председателя правления Petkim.

Члены правления следующие:

Заур Гурбанов (член правления),

Теймур Абаскулиев (член правления),

Мехмет Селал Саваш (член правления),

Сибель Угур (член правления),

Мурат Заман (член правления - независимый),

Бекир Эмре Хайкыр (член правления - независимый),

Неслихан Тонбул (член правления - независимый).

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Версия на английском языке New leader appointed to Management Board of Petkim
Версия на азербайджанском языке “Petkim”in İdarə Heyətinə yeni rəhbər təyin olunub

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