В поселке Джорат приостановят подачу газа 1200 абонентам
Энергетика
- 18 сентября, 2025
- 09:59
В поселке Джорат Сумгайыта сегодня с 11:30 ограничат подачу газа из-за ремонтных работ.
Об этом сообщили Report в сумгайытском управлении "Азеригаз".
До завершения работ будет приостановлено газоснабжение 1200 абонентам.
Последние новости
10:55
Еврокомиссар Кос ознакомится с процессом разминирования в АгдамеВнешняя политика
10:54
Фото
По случаю Дня национальной музыки деятели культуры посетили могилу Узеира ГаджибейлиИскусство
10:44
Азербайджан и страны ЦА обсудили сотрудничество с Пакистаном по морским перевозкамИнфраструктура
10:37
Эксперт: Шуша превращается в дипломатическую арену АзербайджанаВнешняя политика
10:33
Турецкий министр: С открытием Зангезурского коридора увеличится транзитная торговляВнешняя политика
10:29
Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам заранее планировать поездки в дни F1Инфраструктура
10:24
Фото
В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCARДругие
10:21
Спецдокладчик ООН по судьям и адвокатам посетит АзербайджанПроисшествия
10:18