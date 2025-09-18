В поселке Джорат приостановят подачу газа 1200 абонентам

В поселке Джорат Сумгайыта сегодня с 11:30 ограничат подачу газа из-за ремонтных работ.

Об этом сообщили Report в сумгайытском управлении "Азеригаз".

До завершения работ будет приостановлено газоснабжение 1200 абонентам.