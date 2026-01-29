В Китае заявили о планах развивать космический туризм

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    • 29 января, 2026
    14:33
    Крупнейшая государственная корпорация Китая в сфере космических технологий China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), заявила о планах в течение ближайших пяти лет приступить к реализации программ суборбитального космического туризма, с последующим переходом к орбитальным туристическим полетам.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом в четверг сообщило китайское государственное телевидение CCTV.

    Согласно заявлению корпорации, Пекин также планирует создать космическую цифровую интеллектуальную инфраструктуру на фоне активного наращивания коммерческих космических программ и исследований дальнего космоса в условиях технологической конкуренции с США.

    В CASC ранее заявляли о намерении превратить Китай в ведущую мировую космическую державу к 2045 году.

    Заявление CASC прозвучало вскоре после открытия в Китайской академии наук первой в стране Школы межзвездной навигации, ориентированной на подготовку специалистов в области дальнего космоса, включая межпланетную навигацию и межзвездные двигательные технологии.

    Параллельно Китай активизирует усилия по формированию международных стандартов в сфере космической деятельности. В 2024 году зонд "Чанъэ-6" стал первым аппаратом, доставившим на Землю образцы с обратной стороны Луны, укрепив позиции Пекина в глобальной космической гонке.

