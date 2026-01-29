В Азербайджане предлагается создание Национального фонда продвижения туризма
- 29 января, 2026
- 14:52
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане ("AmCham") под названием "Белая книга 2025".
Специалисты AmCham рекомендуют создание подобного фонда для более эффективного продвижения туристического сектора Азербайджана на международных рынках и полной реализации туристического потенциала страны.
По их мнению, в настоящее время продвижение туризма сосредоточено преимущественно на Баку и нескольких популярных направлениях, тогда как большинство регионов недостаточно представлено в международных маркетинговых кампаниях. Это приводит к несбалансированному распределению туристического потока и ограничивает возможности регионов раскрыть свой туристический потенциал.
Эксперты "AmCham" предлагают финансировать фонд за счет небольших процентных отчислений от отелей и ресторанов по всей стране: собранные средства будут направлены на рекламные кампании за рубежом, участие в международных туристических выставках, промоакции на цифровых платформах и привлечение новых рынков. По их мнению, такой механизм позволит системно развивать туризм, продвигать регионы и повышать глобальную конкурентоспособность страны.