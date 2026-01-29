Таяни: ЕС уже сегодня утвердит список членов КСИР, попадающих под санкции

Совета ЕС по иностранным делам, с высокой вероятностью, уже сегодня утвердит список членов Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, "Пасдаран") в отношении которых будут введены санкции.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом заседания в Брюсселе заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Что касается включения КСИР в список террористических организаций, думаю политическое согласие будет достигнуто сегодня, а конкретное решение принято в течение нескольких недель", - заявил глава МИД Италии.

Таяни отметил, что все европейские страны согласны с таким подходом после событий последних недель, которые привели к гибели тысяч участников протестов в Иране. "Тридцать тысяч - я не знаю, но это определенно тысячи и тысячи, и это действительно неприемлемо", - подчеркнул глава МИД Италии.

При этом министр отверг возможность высылки иранских дипломатов в качестве ответной меры. "Для нас важно принять санкции и немедленные шаги в связи с нападениями на граждан в последние недели. Мы выступаем за включение "Пасдарана" в список террористических организаций - и ничего больше", - заявил Таяни.