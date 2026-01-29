В российской школе от кишечной инфекции пострадало около 100 детей

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    • 29 января, 2026
    • 14:41
    Массовая вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе в Тюменской области (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники и департамент здравоохранения Тюменской области.

    По информации СМИ, всего пострадало около 100 детей, одного ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Остальным оказывается амбулаторная помощь.

    В областном департаменте здравоохранения заявили, что в данный момент ситуация находится под контролем.

    "В связи с выявленными в селе Онохино Тюменьской области фактами массового ухудшения состояния здоровья детей с внешними признаками кишечной инфекции сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста", - заявили в инфоцентре правительства Тюменской области.

    Rusiyada 100-ə yaxın məktəbli infeksiyaya yoluxub
